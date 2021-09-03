В Улан-Удэ затопило офис «Экоальянса» на Бурводе

Жителей этого микрорайона будут принимать на Смолина





В Улан-Удэ в связи с подтоплением грунтовыми водами временно прекращена работа офиса «Экоальянса» на ул. Кабанская, 13б (отделение ЕИРЦ). Как сообщили в пресс-службе компании, на время закрытия офиса прием будет осуществляться по адресу: ул. Смолина, д.54А.

Напомним, из-за повышения уровня Селенги в Улан-Удэ оказались подтоплены 11 жилых домов и 118 приусадебных участков. В последние часы вода в реке начала медленно спадать.Фото: «Номер один»