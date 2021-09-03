В Улан-Удэ ремонт бульвара Карла Маркса завершат к 1 октября

Участок протяженностью 1,1 км ремонтирует «СК Олимп»





В Улан-Удэ на «Саянах» продолжается ремонт дороги по бульвару Карла Маркса в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Участок протяженностью 1,1 км ремонтирует подрядная организация «СК Олимп», сообщили в республиканском Минтрансе.

Бульвар располагается в густонаселенном жилом районе и обеспечивает подъездной путь к городской поликлинике №2, школе №35 и Русскому драматическому театру им. Бестужева. Также на дороге наблюдается высокая интенсивность движения личного и общественного транспорта.В настоящее время подрядчик завершил все работы на нижнем БКМ и устранил замечания, выявленные рабочей группой по контролю качества дорожных работ. На верхнем БКМ дорожники укладывают брусчатку на тротуарах, участок уже заасфальтирован, нанесена разметка. На среднем БКМ подрядчик отфрезеровал дорожное полотно и сейчас устанавливает бортовые камни. К концу недели планируется уложить там асфальт.Все работы должны быть завершены до 1 октября.Напомним, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Улан-Удэ в этом году отремонтируют 29 участков общей протяженностью 33 км. На масштабный ремонт выделено 700 млн рублей.Фото: Минтранс Бурятии