В Бурятии на выходные прогнозируют дожди с мокрым снегом

Также ожидается усиление ветра до 15-18 м/с



По данным синоптиков, 4 сентября на большей части территории Бурятии, а 5 сентября - по северной половине республики ожидаются дожди, местами сильные, в горах юго-запада и севера с мокрым снегом. Ветер усилится местами до 15-18 м/с.

Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

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