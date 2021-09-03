ВСЖД собирает средства для пострадавших от паводков в Бурятии

Сейчас в списках пострадавших числятся более 140 железнодорожников и ветеранов магистрали



Восточно-Сибирская железная дорога продолжает оказание помощи железнодорожникам и ветеранам магистрали, имущество которых пострадало в результате наводнения в Бурятии. На магистрали объявлен добровольный сбор средств в пользу пострадавших, сообщила пресс-служба ВСЖД.



Принять участие в сборе средств могут все желающие, перечислив любую посильную сумму по следующим реквизитам:



Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «Забота»

ИНН 3808061426;

КПП 380801001;

664083, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 7, офис 249А.

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москве

БИК 044525411;

к/с 30101810145250000411;

р/с 40703810908030000245.



В Бурятии из-за паводка продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. В настоящий момент в списках пострадавших числятся более 140 железнодорожников и ветеранов магистрали. Наводнение серьезно повредило их дома, имущество и приусадебные участки. Все собранные средства будут адресно перечислены пострадавшим для приобретения предметов первой необходимости.



Фото: company.rzd.ru

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