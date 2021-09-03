Конституцию Бурятии приведут в соответствии с обновленной российской

После парламентских каникул Народный Хурал республики вплотную приступил к законотворческой работе



В Бурятии после парламентских каникул депутаты вплотную приступили к законотворческой работе, готовясь к очередной 19-й сессии Народного Хурала, назначенной на 27 сентября. На сегодняшний день в повестку сессии поступило 43 вопроса. Сейчас активно проходят заседания комитетов, на которых детально рассматриваются вопросы предстоящей сессии, сообщили в пресс-службе Народного Хурала.



В частности, группой депутатов Народного Хурала внесен проект изменений в Конституцию Бурятии, подготовленный во исполнение принятых поправок в Основной закон РФ. Правительство Бурятии предлагает рассмотреть изменения в республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. К этому документу ожидается поступление поправок от главы Бурятии, пояснили в бюджетном комитете Народного Хурала.



Кроме того, планируется на пленарном заседании принять важные законы, касающиеся социально незащищенных слоев населения: обеспечение жильем детей-сирот, вопросы трудоустройства инвалидов. Также внесен законопроект, освобождающий жильцов многоквартирных домов от уплаты взносов за капитальный ремонт, чьи дома не подлежат включению в региональную программу капитального ремонта, идут под снос или реконструкцию.



Немалая часть вопросов посвящена приведению региональной нормативной базы в соответствие с федеральным законодательством. Окончательный проект повестки очередной 19-й сессии республиканского парламента будет утвержден на заседании Совета Народного Хурала.



Фото: hural-buryatia.ru



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