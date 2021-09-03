В Бурятии быстро восстановят паспорта пострадавшим от паводков

Люди могут обратиться в ближайшее подразделение по вопросам миграции, независимо от места жительства



Жители Бурятии, документы которых оказались повреждены или утрачены в результате подтопления домов, могут оформить паспорт гражданина России в минимально короткие сроки, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.



При этом люди, проживающие в зоне действия режима чрезвычайной ситуации, освобождаются от уплаты государственной пошлины, в соответствии со статьей. 333.35 Налогового кодекса РФ.



Основанием для освобождения от уплаты государственной пошлины при получении паспорта взамен утраченного или пришедшего в негодность из-за чрезвычайной ситуации является список, составленный уполномоченными органами исполнительной власти, на территории которых возникла ЧС.



Для получения этой государственной услуги гражданин может обратиться в ближайшее подразделение по вопросам миграции, независимо от места жительства.



Фото: «Номер один»



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