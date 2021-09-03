У-УАЗ поставит МЧС четыре арктических вертолета

Ми-8АМТШ-ВА отлично себя зарекомендовали в суровых северных условиях



Соглашение на поставку четырех арктических вертолетов Ми-8АМТШ-ВА заключили Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) холдинга «Вертолеты России» (Ростех) и МЧС России в рамках Восточного экономического форума, сообщили в пресс-службе У-УАЗ.



Свои подписи под документом поставили управляющий директор У-УАЗ Алексей Козлов и замглавы МЧС России Виктор Яцуценко. В соответствии с условиями соглашения, твердый контракт на поставку четырех Ми-8АМТШ-ВА в интересах ведомства будет заключен в сентябре 2021 года. Два вертолета будут переданы заказчику в 2022 году, а еще два – в 2023.



«Вертолеты этой модификации налетали в Арктике уже несколько тысяч часов и отлично себя зарекомендовали в суровых северных условиях. Уникальная система подогрева агрегатов трансмиссии позволяет вертолету оперативно запустить двигатели даже в самый сильный мороз, что крайне важно для организации экстренных вылетов спасателей», – подчеркнул управляющий директор У-УАЗ Алексей Козлов.



«Это соглашение важно для развития системы безопасности в Арктической зоне. Такие вертолеты незаменимы при тушении природных пожаров, могут выполнять санитарную эвакуацию и доставку спасателей в труднодоступную местность. Они предназначены для работы в условиях северных широт, для которых характерны низкие температуры и высокая ветровая нагрузка. Новые вертолеты поступят на вооружение создаваемых арктических звеньев МЧС России для защиты населения и территорий Арктического региона Российской Федерации и обеспечения безопасности Северного морского пути», - отметил замглавы МЧС России Виктор Яцуценко.



Вертолет Ми-8АМТШ-ВА был создан специально для эксплуатации в северных регионах с учетом возрастающей потребности в обеспечении государственных интересов в регионах Арктики и Крайнего Севера. В числе главных особенностей конструкции – наличие уникальной системы подогрева агрегатов маслосистемы и трансмиссии, благодаря которой при температурах до - 60°С возможен оперативный запуск двигателей вертолета. Ми-8АМТШ-ВА также оснащен улучшенной теплоизоляцией фюзеляжа, теплоизоляционными шторами, оборудованием для разогрева горячих пайков для экипажа и перевозимого личного состава.



Перелеты на большие расстояния между точками базирования обеспечиваются за счет установки внешних дополнительных топливных баков. При их использовании вертолет может совершать полеты продолжительностью более 7 часов на дальность до 1400 км. Безопасность экипажа и пассажиров повышена путем применения специальных морских спасательных костюмов.



Серийное производство вертолета Ми-8АМТШ-ВА на Улан-Удэнском авиационном заводе началось в 2015 году. В настоящее время с учетом наработок и опыта эксплуатации вертолета Ми-8АМТШ-ВА создан первый вертолет Ми-8АМТ гражданского назначения с аналогичным набором опционального оборудования для применения в условиях Арктики.



Фото: rostec.ru



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