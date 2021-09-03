Эксперты прогнозируют рост экономики Монголии на 6,9% к концу 2021 года

Прогнозируемый рост связывают с всеобщей кампанией по иммунизации населения от COVID-19



Ожидается, что к концу этого года экономический рост Монголии достигнет 6,9 процента, благодаря реализации плана по защите здоровья и восстановлению экономики на 10 триллионов тугриков.

Об этом глава правительства Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ заявил на встрече с иностранными инвесторами. Он подчеркнул, что план правительства выполнен на 34 процента. Другими словами, средства в размере 3,4 триллиона тугриков выданы путем предоставления кредитов на сохранение рабочих мест, поддержку сельского хозяйства, репо-финансирование и ипотеку.



В результате осуществления плана восстановления экономики и вакцинирования 60 процентов взрослого населения, экономика возрастет на 6,9 процента к концу текущего года по сравнению с прошлым годом, когда она составляла минус 5,3 процента, сообщает



«Если бы всеобщая кампания по иммунизации не была реализована, то сегодня экономика страны находилась бы на уровне – 2,6 процента, а без плана на 10 триллионов она показала бы рост в 1,6 процента. Такая оценка была сделана экспертами Минфина, Центробанка и Национального статистического комитета (НСК). При этом хорошая новость заключается в том, что этот план, принятый правительством 18 февраля, реализуется в той мере, в которой мы ожидали», - отметил премьер-министр.



Фото: montsame.mn Ожидается, что к концу этого года экономический рост Монголии достигнет 6,9 процента, благодаря реализации плана по защите здоровья и восстановлению экономики на 10 триллионов тугриков.Об этом глава правительства Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ заявил на встрече с иностранными инвесторами. Он подчеркнул, что план правительства выполнен на 34 процента. Другими словами, средства в размере 3,4 триллиона тугриков выданы путем предоставления кредитов на сохранение рабочих мест, поддержку сельского хозяйства, репо-финансирование и ипотеку.В результате осуществления плана восстановления экономики и вакцинирования 60 процентов взрослого населения, экономика возрастет на 6,9 процента к концу текущего года по сравнению с прошлым годом, когда она составляла минус 5,3 процента, сообщает МОНЦАМЭ «Если бы всеобщая кампания по иммунизации не была реализована, то сегодня экономика страны находилась бы на уровне – 2,6 процента, а без плана на 10 триллионов она показала бы рост в 1,6 процента. Такая оценка была сделана экспертами Минфина, Центробанка и Национального статистического комитета (НСК). При этом хорошая новость заключается в том, что этот план, принятый правительством 18 февраля, реализуется в той мере, в которой мы ожидали», - отметил премьер-министр.Фото: montsame.mn

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