В Улан-Удэ перед судом предстанут два бутлегера «с размахом»

У них из незаконного оборота изъято свыше 24 тысячи бутылок немаркированного алкоголя



Прокуратура Бурятии направила в суд уголовное дело в отношении двух жителей Улан-Удэ, занимавшихся незаконной продажей и производством и алкогольной продукции в составе организованной преступной группы, сообщили в надзорном органе.



Следствием установлено, что организованную преступную группу создал 30-летний житель Улан-Удэ в целях незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции и вовлек в противоправную деятельность своего знакомого. С апреля по сентябрь прошлого года участники преступной группы приобретали у неустановленных лиц готовую немаркированную алкогольную продукцию и реализовывали ее в Улан-Удэ и одном из районов республики. Кроме того, арендовав складское помещение в Советском районе Улан-Удэ, злоумышленники организовали незаконное производство алкогольной продукции.



Деятельность участников организованной группы пресечена в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции. Из незаконного оборота было изъято свыше 24 тысячи бутылок немаркированной алкогольной продукции.



Обвиняемым инкриминируется «производство, закупка, поставки, хранение, перевозки и розничная продажа этилового спирта, алкогольной продукции без соответствующей лицензии, совершенные организованной группой в особо крупном размере» и «производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере».



Санкции по этим статьям УК РФ предусматривают лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.



Фото: pixabay.com



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