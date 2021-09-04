Власти Бурятии объявили об открытии ночных клубов

Попасть туда смогут только вакцинированные или переболевшие ковидом посетители



Республиканский оперативный штаб принял решение о возобновлении с 4 сентября работы ночных клубов. Открыться они смогут только после одобрения их заявки на интернет-портале «Работающая Бурятия» и при обязательным выполнением требований эпидемиологической службы.

«Для посещения ночного клуба обязательно наличие документа, удостоверяющего личность, а также документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации против коронавирусной инфекции. Ночные клубы будут работать при условии соблюдения требований к предельному количеству присутствующих в зале посетителей в объеме не более 70% от единовременной пропускной способности объекта», сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Заявка, подаваемая на интернет-портал «Работающая Бурятия», должна содержать документ, подтверждающий списочную численность персонала и уведомление о наличии у персонала полного курса вакцинации либо справки о перенесенном не более чем 6 месяцев назад заболевании. Кроме того, заведение должно представить разработанный и утвержденный порядок проверки наличия у посетителей документа, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации, с закреплением ответственного сотрудника, с указанием его контактных данных.



Чем вызвано решение властей об открытии ночных клубов, не известно. Ведь буквально еще пару дней назад зампред правительства Бурятии Петр Мордовской



- Наиболее частый вопрос, который возникает у пользователей соцсетей: «Почему ночным клубам и ресторанам не разрешают работать ночью, как будто коронавирусом только ночью заражаются, а днем его нет?» Самый основной критерий при принятии решений штабом – это возможность контроля. Днем и вечером у нас проводятся рейды в организации торговли, общепита, на общественном транспорте. Есть контроль – есть безопасность. В ночных клубах и на подпольных вечеринках никто не заботится о здоровье посетителей: никакой дезинфекционной обработки, дистанцирования. Это не только безответственное отношение к своим же посетителям, это неуважение к тем же медикам, которые будут над последствиями работать, в целом к жителям республики. Ведь на обеспечение медицинской помощи больным коронавирусом тратятся колоссальные суммы, которые могли бы использоваться на строительство школ, садов и других нужных объектов. Ответственность начинается с каждого человека. И чем больше ответственных людей, тем меньше шансы у вируса, - говорил зампред правительства Бурятии.



Фото: pixabay.com «Для посещения ночного клуба обязательно наличие документа, удостоверяющего личность, а также документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации против коронавирусной инфекции. Ночные клубы будут работать при условии соблюдения требований к предельному количеству присутствующих в зале посетителей в объеме не более 70% от единовременной пропускной способности объекта», сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Заявка, подаваемая на интернет-портал «Работающая Бурятия», должна содержать документ, подтверждающий списочную численность персонала и уведомление о наличии у персонала полного курса вакцинации либо справки о перенесенном не более чем 6 месяцев назад заболевании. Кроме того, заведение должно представить разработанный и утвержденный порядок проверки наличия у посетителей документа, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации, с закреплением ответственного сотрудника, с указанием его контактных данных.Чем вызвано решение властей об открытии ночных клубов, не известно. Ведь буквально еще пару дней назад зампред правительства Бурятии Петр Мордовской объяснял жителям республики , почему работа ночных заведений остается под запретом.- Наиболее частый вопрос, который возникает у пользователей соцсетей: «Почему ночным клубам и ресторанам не разрешают работать ночью, как будто коронавирусом только ночью заражаются, а днем его нет?» Самый основной критерий при принятии решений штабом – это возможность контроля. Днем и вечером у нас проводятся рейды в организации торговли, общепита, на общественном транспорте. Есть контроль – есть безопасность. В ночных клубах и на подпольных вечеринках никто не заботится о здоровье посетителей: никакой дезинфекционной обработки, дистанцирования. Это не только безответственное отношение к своим же посетителям, это неуважение к тем же медикам, которые будут над последствиями работать, в целом к жителям республики. Ведь на обеспечение медицинской помощи больным коронавирусом тратятся колоссальные суммы, которые могли бы использоваться на строительство школ, садов и других нужных объектов. Ответственность начинается с каждого человека. И чем больше ответственных людей, тем меньше шансы у вируса, - говорил зампред правительства Бурятии.Фото: pixabay.com

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