Власти Бурятии объявили об открытии ночных клубов

Попасть туда смогут только вакцинированные или переболевшие ковидом посетители
Республиканский оперативный штаб принял решение о возобновлении с 4 сентября работы ночных клубов. Открыться они смогут только после одобрения их заявки на интернет-портале «Работающая Бурятия» и при обязательным выполнением требований эпидемиологической службы.
«Для посещения ночного клуба обязательно наличие документа, удостоверяющего личность, а также документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации против коронавирусной инфекции. Ночные клубы будут работать при условии соблюдения требований к предельному количеству присутствующих в зале посетителей в объеме не более 70% от единовременной пропускной способности объекта», сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Заявка, подаваемая на интернет-портал «Работающая Бурятия», должна содержать документ, подтверждающий списочную численность персонала и уведомление о наличии у персонала полного курса вакцинации либо справки о перенесенном не более чем 6 месяцев назад заболевании. Кроме того, заведение должно представить разработанный и утвержденный порядок проверки наличия у посетителей документа, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации, с закреплением ответственного сотрудника, с указанием его контактных данных.
Чем вызвано решение властей об открытии ночных клубов, не известно. Ведь буквально еще пару дней назад зампред правительства Бурятии Петр Мордовской объяснял жителям республики, почему работа ночных заведений остается под запретом.
- Наиболее частый вопрос, который возникает у пользователей соцсетей: «Почему ночным клубам и ресторанам не разрешают работать ночью, как будто коронавирусом только ночью заражаются, а днем его нет?» Самый основной критерий при принятии решений штабом – это возможность контроля. Днем и вечером у нас проводятся рейды в организации торговли, общепита, на общественном транспорте. Есть контроль – есть безопасность. В ночных клубах и на подпольных вечеринках никто не заботится о здоровье посетителей: никакой дезинфекционной обработки, дистанцирования. Это не только безответственное отношение к своим же посетителям, это неуважение к тем же медикам, которые будут над последствиями работать, в целом к жителям республики. Ведь на обеспечение медицинской помощи больным коронавирусом тратятся колоссальные суммы, которые могли бы использоваться на строительство школ, садов и других нужных объектов. Ответственность начинается с каждого человека. И чем больше ответственных людей, тем меньше шансы у вируса, - говорил зампред правительства Бурятии.
Фото: pixabay.com
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