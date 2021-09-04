В Забайкалье начинается процесс по рекордной контрабанде леса

Ее сумма превышает 2,6 млрд рублей, на скамье подсудимых семь россиян и гражданин КНР



Восточно-Сибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семи жителей Забайкальского края и гражданина Китая. Они обвиняются в «участии в преступном сообществе», «контрабанде и покушении на контрабанду стратегически важных ресурсов в составе организованной группы», сообщили в надзорном органе.



По версии следствия, преступная организация из двадцати граждан России и КНР, участниками которой являлись обвиняемые, с 2012-го по сентябрь 2019-го год совершала преступления в сфере незаконного оборота древесины.



Участники сообщества скупали на пунктах приема и отгрузки древесины Забайкалья незаконно добываемую на территории Бурятии и Забайкальского края древесину. Затем в переработанном виде с использованием подложных документов реализовывали ее в КНР. Для облегчения работы организации были созданы номинальные юридические лица, использовавшиеся для прикрытия преступной деятельности и введения в заблуждение правоохранительных и контролирующих органов.



Общий объем незаконно приобретенных и перемещенных через границу РФ участниками преступного сообщества лесоматериалов составил более 360 тыс кубометров на сумму свыше 2,6 млрд рублей.



Уголовное дело было возбуждено в сентябре 2019 года по итогам совместной проверки Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, УФСБ по Забайкальскому краю, Забайкальского ЛУ МВД РФ на транспорте и Читинской таможни.



В результате пресечения деятельности преступной организации прекратили деятельность ряд аффилированных юридических лиц, расторгнуты внешнеэкономические контракты, закрыты пункты приема древесины, использовавшиеся для контрабанды. Кроме того, предотвращен ущерб экономике и экологии Российской Федерации, исчисляемый миллиардами рублей. Правоохранительными органами также пресечен вывоз древесины, изъятой на пунктах приема и отгрузки в количестве 6,4 тыс кубометров, пиломатериалов и 6,2 кубометра круглого леса, на общую сумму 49 млн рублей.



Деятельность преступной организации сопровождалась коррупционными преступлениями. Ранее постановлены обвинительные приговоры по фактам получения взяток в отношении трех работников Забайкальской железной дороги, в том числе начальника станции Чита-1, работников Россельхознадзора и ФГКУ ВНИИКР, а также в отношении бывшего сити-менеджера Читы.



Уголовное дело направлено в Черновский районный суд Читы для рассмотрения по существу.



В отношении двух участников преступной организации, заключивших досудебное соглашение весной 2021 года, Черновским районным судом города Читы постановлены обвинительные приговоры. В отношении двух лидеров преступной организации уголовные дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи их в суд. В отношении одного участника преступного сообщества уголовное преследование прекращено в связи со смертью. Семь участников преступного сообщества – иностранные граждане - находятся в розыске.



Фото: Бурятская таможня



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