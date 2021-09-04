Без малого 270 тыс жителей Бурятии завершили вакцинацию от COVID-19

Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 56 771



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 56 771. Это на 90 случаев больше, чем было в пятницу. Из них 49% (27 665) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 783 человека, двое за последние сутки (все в возрасте старше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 70 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 7 206 человек.



В стационарах получают лечение 330 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 278. В отделениях реанимации находится 43 пациента (из них старше 65 лет – 26), на ИВЛ – 25 пациентов (из них старше 65 – 13), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 15.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1 018 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 49 161 (+40) человек, дополнительно сняты с наблюдения 112 человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилированы 423 койки: занято – 330, свободно – 93 койки. Занятость коечного фонда составляет 78,0%.



За сутки проведено исследований от 1 776 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 475 897 исследований.



Завершили вакцинацию 269 526 человек. План вакцинации - 431 580 человек до 1 октября.



Фото: pixabay.com



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