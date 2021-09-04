В Бурятии ищут 39-летнего жителя Кабанского района

Павел Жабин еще 22 июля ушел из дома в поселке Боярский и не вернулся



В Бурятии полицейскими разыскивается 39-летний Павел Жабин, который 22 июля ушел из дома в п. Боярский Кабанского района и до настоящего времени его местонахождение не известно.



Приметы: европейской внешности, рост 180 см., среднего телосложения, волосы короткие темного цвета.



Был одет: футболка темного цвета, брюки цвета хаки, тапочки резиновые черного цвета.

Особые приметы: косоглазие обоих глаз



При наличии какой-либо информации о местонахождении Павла Жабина просьба сообщить по телефонам: 8(30138) 43-2-05, 8-950-382-33-11, 8-924-625-01-20 или 102 (112).



Фото: МВД по Бурятии



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