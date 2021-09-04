В Бурятии на трассе опрокинулась«Тойота Премио», один человек погиб

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП



В Бурятии сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего сегодня ночью в Иволгинском районе, сообщили в республиканской ГИБДД.



По предварительным данным около часа ночи на 41-м километре автодороги Улан-Удэ – Кяхта водитель автомобиля «Тойота Премио» в двух километрах от села Оронгой съехал с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием.



В результате ДТП 36-летний мужчина от полученных травм скончался на месте аварии. Еще два человека после осмотра медиками отпущены домой. В настоящий момент полицейскими выясняются подробности произошедшей аварии, в том числе кто находился за рулем транспортного средства.



Фото: ГИБДД



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