В Бурятии 39-летняя автоледи столкнулась с иномаркой 88-летнего водителя

Женщина выехала на полосу встречного движения



В Бурятии накануне в три часа дня в Заиграевском районе 39-летняя водитель автомобиля «Тойота Ипсум» в 500 метрах от райцентра Заиграево выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем «Тойота Пробокс» под управлением 88-летнего пенсионера.



В результате ДТП оба водителя с травмами госпитализированы, сообщили в республиканской ГИБДД.



Фото: pixabay.com





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