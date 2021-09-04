В Бурятии продолжает спадать уровень Селенги

В республике 28 служб и ведомств круглосуточно работают по предупреждению и устранению последствий паводков



В Улан-Удэ сегодня по состоянию на 12:00 уровень воды в Селенге составляет 253 см, опустившись на 3 см за сутки. В восемь утра он составлял 259 см.Уровень воды в Уде 111 см (минус 1 см за сутки), сообщили в пресс-службе городской администрации.



«Работают республиканский, муниципальные, поселенческие штабы. Каждый день в 8 утра оперативно решаем возникающие проблемные вопросы. Сегодня в зоне чрезвычайной ситуации работает аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Бурятии, работают спасатели Республиканской поисково-спасательной службы, сотрудники министерства внутренних дел по охране общественного порядка и недопущения мародерства в зоне чрезвычайной ситуации. Все члены республиканского штаба, их 28 человек по различным направлениям (инфраструктуры, социальному направлению, по волонтерству) озадачены. Работаем на ликвидацию чрезвычайной ситуации»и, - рассказал руководитель штаба, зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.



В Иволгинском районе круглосуточно идет мониторинг обстановки, информирование населения, подвоз воды, продолжается отсыпка низменных участков. В Улан- Удэ также реализуются превентивные мероприятия, подвоз воды населению, информирование жителей, подворовые обходы. Проведены работы по отсыпке низменных участков дорог улиц Судоремонтная, Черемушки, вдоль дороги в СНТ «Черемушки», по улице. Блюхера. Проведено укрепление береговой линии мешками с песком в СОНТ «Судостроитель».



Зампред правительства Бурятии призвал при отсыпке участков учитывать предложения жителей поселков. Накануне он общался с жителями села Поселье, где поступили предложения по мерам локализации паводка.



Паводковая обстановка в Кяхтинском районе остается сложной, рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС. Пострадавшим продолжает оказываться помощь. Так, спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы и аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Бурятии транспортируют людей и осуществляют доставку необходимых вещей и продуктов. Вчера спасателями БРПСС, было перевезено 19 человек (в том числе 4 ребёнка) в поселке Хоронхой и три человека в поселке Наушки. Также вчера работники спасательной службы доставляли продукты и питьевую воду, вместе с медработниками развозили медикаменты.



На утро 4 сентября в поселке Наушки в 36 домах вода находится выше уровня пола, также в 125 подпольях домов наблюдается выход грунтовых вод. В поселке Хоронхой вода выше уровня пола была в 5 домах.



Фото: egov-buryatia.ru



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