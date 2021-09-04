Президент РФ: В Бурятии начнется модернизация почтовых отделений

Масштабное обновление инфраструктуры почтовой связи, почтовой сети стартует в ближайшее время





Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума. Он обозначил основные направления развития дальневосточного региона на ближайшую перспективу.



В частности, глава государства рассказал о предстоящем масштабном обновлении инфраструктуры почтовой связи, которое начнется с трех регионов, среди которых он назвал Бурятию, сообщает пресс-служба правительства республики.



«Из 2,5 тыс отделений почтовой связи Дальнего Востока 80% расположены именно в труднодоступных населенных пунктах. Из них три четверти требуют капитального ремонта и обновления. Как вы знаете, мною поддержано предложение «Единой России» модернизировать и нарастить функционал почтовых отделений, чтобы с их помощью наши граждане могли получать государственные услуги, дистанционно приобретать необходимые товары, в том числе продукты питания и лекарства. Масштабное обновление инфраструктуры почтовой связи, почтовой сети по всей России мы начнём уже в ближайшее время. Пилотные проекты на Дальнем Востоке стартуют в Приморье, Хабаровском крае, а также в Бурятии», - сказал Владимир Путин.



Фото: «Номер один»



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