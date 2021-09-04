Монголия ускоряет вакцинацию на фоне роста числа COVID-19

В аэропорту Улан-Батора выгрузили более двух тонн вакцин «Пфайзер» и «Спутник»



Ситуация с COVID-19 продолжает ухудшаться в Монголии, где 4 сентября по данным информационного агентства

Со ссылкой на замдиректора монгольского Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Ж.Байгалмаа отмечено, что ранее в стране были зарегистрированы две волны вспышки коронавирусной инфекции, а третья - в июне сего года.



«В последнее время заболеваемость COVID-19 резко возросла в связи с активизацией передвижения граждан. За последние два дня число заболевших коронавирусом превысило 3000, 73 процента из общего числа зарегистрированных новых случаев зафиксированы в сельской местности и 27 процентов в Улан-Баторе. Согласно данным исследования от 28 августа, ожидается, что в течение последующих 14 дней в столице число новых случаев превысит 900. Положительные образцы анализируются в рамках контроля за развитием мутаций, и в 35 процентов анализов на прошлой неделе подтвержден дельта-штамм коронавируса. Заболеваемость среди детей растет с середины августа, причем наибольшая заболеваемость приходится на детей в возрасте 5-11 лет (45.2%)», - Ж.Байгалмаа.



На сегодняшний день дополнительную дозу вакцин получили более 49 тысяч граждан Монголии. А 1 сентября грузовым рейсом Сеул-Улан-Батор прибыли 57 ящиков или 1921 кг вакцины «Пфайзер» и два ящика или 195 кг вакцины «Спутник-V».



Между тем, в самой Монголии все чаще раздаются мнения, что необходимо более активно применять российские вакцины, которые показывают свою большую эффективность. Особенно против бушующего в Монголии штамма «Дельта». Дело в том, что с февраля 2021 года, когда в Монголии стартовала кампания по вакцинации, в оснвоном использовались китайские и европейские вакцины и только ближе к весне в страну начали поступать первые небольшие партии «Спутника». В результате, в том числе недостаточно эффективного действия европейских и китайских вакцин, заболеваемость коронавирусом в стране выросла в 10 раз! С ежесуточных 30 случаев в феврале 2021 года до более 3,2 тысячи в начале сентября!



В свою очередь те страны, которые в основном используют для профилактики российские вакцины, получают лучшие результаты. Так, Аргентина зарегистрировала «Спутник V» в декабре 2020 года и весной 2021 года начала активно использовать ее для профилактики коронавируса, добившись значительного снижения новых случаев COVID-19. На днях СМИ обнародовали отчеты Аргентины о побочных случаях применения вакцины. Выявлено тяжелых побочных эффектов на 100 тысяч доз - 0,36% от общего числа введенных вакцин. Чаще всего это выражались в головной боли, боли в мышцах либо суставах, или небольшой лихорадке. Таким образом, российская вакцина показала свою эффективность и минимальное число побочных эффектов.



Дмитрий Родионов



Фото: montsame.mn Ситуация с COVID-19 продолжает ухудшаться в Монголии, где 4 сентября по данным информационного агентства МОНЦАМЭ зарегистрирован суточный прирост заболевших в 3696 человек.Со ссылкой на замдиректора монгольского Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Ж.Байгалмаа отмечено, что ранее в стране были зарегистрированы две волны вспышки коронавирусной инфекции, а третья - в июне сего года.«В последнее время заболеваемость COVID-19 резко возросла в связи с активизацией передвижения граждан. За последние два дня число заболевших коронавирусом превысило 3000, 73 процента из общего числа зарегистрированных новых случаев зафиксированы в сельской местности и 27 процентов в Улан-Баторе. Согласно данным исследования от 28 августа, ожидается, что в течение последующих 14 дней в столице число новых случаев превысит 900. Положительные образцы анализируются в рамках контроля за развитием мутаций, и в 35 процентов анализов на прошлой неделе подтвержден дельта-штамм коронавируса. Заболеваемость среди детей растет с середины августа, причем наибольшая заболеваемость приходится на детей в возрасте 5-11 лет (45.2%)», - Ж.Байгалмаа.На сегодняшний день дополнительную дозу вакцин получили более 49 тысяч граждан Монголии. А 1 сентября грузовым рейсом Сеул-Улан-Батор прибыли 57 ящиков или 1921 кг вакцины «Пфайзер» и два ящика или 195 кг вакцины «Спутник-V».Между тем, в самой Монголии все чаще раздаются мнения, что необходимо более активно применять российские вакцины, которые показывают свою большую эффективность. Особенно против бушующего в Монголии штамма «Дельта». Дело в том, что с февраля 2021 года, когда в Монголии стартовала кампания по вакцинации, в оснвоном использовались китайские и европейские вакцины и только ближе к весне в страну начали поступать первые небольшие партии «Спутника». В результате, в том числе недостаточно эффективного действия европейских и китайских вакцин, заболеваемость коронавирусом в стране выросла в 10 раз! С ежесуточных 30 случаев в феврале 2021 года до более 3,2 тысячи в начале сентября!В свою очередь те страны, которые в основном используют для профилактики российские вакцины, получают лучшие результаты. Так, Аргентина зарегистрировала «Спутник V» в декабре 2020 года и весной 2021 года начала активно использовать ее для профилактики коронавируса, добившись значительного снижения новых случаев COVID-19. На днях СМИ обнародовали отчеты Аргентины о побочных случаях применения вакцины. Выявлено тяжелых побочных эффектов на 100 тысяч доз - 0,36% от общего числа введенных вакцин. Чаще всего это выражались в головной боли, боли в мышцах либо суставах, или небольшой лихорадке. Таким образом, российская вакцина показала свою эффективность и минимальное число побочных эффектов.Дмитрий РодионовФото: montsame.mn

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