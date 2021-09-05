Умерло двое больных



В Бурятии за сутки зарегистрировано 86 новых случаев коронавируса. Из них 68 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



49% (27 697) приходится на жителей Улан-Удэ. Число контактных лиц – 7075 человек.



В стационарах Бурятии получают лечение 335 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 291.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1016 человек.



Первым компонентом привиты 325 282 человека (45,2 %) от взрослого населения, 269 891 человек полностью привит (37,5%).



4 сентября умерло 2 больных от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией.



Фото: pixabay.com



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