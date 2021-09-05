Минздрав осуществляет поставки медикаментов



В Бурятии в зонах подтопления организованы противоэпидемические мероприятия. В воскресенье, 5 сентября, зампред правительства Бурятии Петр Мордовской заслушал доклады глав муниципалитетов об итогах работы за прошедшие сутки по предупреждению и ликвидации последствий паводков. В зонах подтопления продолжают работу спасатели, также проводятся противоэпидемические мероприятия, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Для проведения бактериофагирования против дезинтерии, сальмонеллеза и вакцинирования населения от гепатита А минздравом Бурятии осуществляются поставки медикаментов. Также проводится тестирование на covid-19 при заселении в пункты временного размещения.



В подтопленных поселках продолжают работать аэромобильная группировка ГУ МЧС по Бурятии, спасатели и рабочие группы администраций совместно с добровольцами. Осуществляется доставка воды и продуктов питания.



Штаб осуществляет круглосуточный мониторинг уровня воды в реках. В Селенге за сутки уровень воды понизился на 13 см и дошел до отметки в 246 см. На пойме слой воды на утро 5 сентября составляет 16 см. По прогнозам Бурятского гидрометцентра, уровень Селенги продолжит снижаться в ближайшие сутки.



В Кяхтинском районе гидрологическая обстановка также улучшается. В Наушках на пойме осталось 120 см, в Усть-Кяхте – 137 см. В Селенгинском районе, в Новоселенгинске, наблюдается выход воды на пойму слоем 138 см. В Кабанске уровень воды на пойме составил 89 см.



Фото: pixabay.com



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