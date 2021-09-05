450 волонтеров со всей России провели уборку на Байкале

Всероссийская акция «Вода России» состоялась 4 сентября в п. Танхой

Уборку побережья Байкала провели 450 волонтеров из разных регионов страны, сообщает пресс-служба Минприроды Бурятии.Акция началась с торжественного открытия и награждения активных волонтеров. Грамоты от организаторов получили командир «Добровольческого корпуса Байкал» Андрей Бородин, координатор проекта «Мусор из головы» Чингис Болотов, экоактивисты Лейла Хахураева, Елена Федосеева и Юлия Воронина. Кроме того, волонтеры подписали соглашение между волонтерскими движениями о взаимодействии в рамках совместной работы по сохранению уникального озера Байкал.- Акция «Вода России» объединяет волонтеров со всей страны и проходит в рамках национального проекта "Экология". Соорганизаторами стали Минприроды России и ОАО «РДЖ», сразу после Бурятии акция пройдет в Иркутской области. Волонтеры со всей страны приехали, чтобы увидеть наше достояние – Байкал и внести свою лепту в сохранение природы» - рассказал министр природных ресурсов и экологии Бурятии Сергей Матвеев.После официальной части состоялась уборка побережья и высадка елей на территории визит-центра «Байкал заповедный».Мероприятие состоялось при участии заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Ястребова, генерального директора — председателя правления ОАО «Российские железные дороги» Олега Белозёрова, представителей правительства Иркутской области, заместителя председателя Правительства Республики Бурятия Ивана Альхеева, министра природных ресурсов Республики Бурятия Сергея Матвеева и постоянного амбассадора акции «Вода России» актрисы Юлии Михалковой.Фото: пресс-служба правительства Бурятии