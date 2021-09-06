В Улан-Удэ уровень Селенги продолжает снижаться

За сутки вода отступила еще на 8 см





За минувшие сутки уровень воды в Селенге снизился еще на 8 см, до отметки в 238 см. Это на 8 см больше уровня выхода на пойму, который составляет 230 см. По прогнозам специалистов, в ближайшие сутки ожидается дальнейший спад уровня воды, сообщает мэрия Улан-Удэ.

Напомним, на минувшей неделе уровень Селенги стремительно рос, достигнув пика к утру 3 сентября, когда он составил 269 см. В результате грунтовыми и речными водами были подтоплены более десятка домов и свыше сотни участков. После этого вода в реке постепенно начала спадать.Фото: мэрия Улан-Удэ