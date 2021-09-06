В Бурятии число заражений COVID-19 медленно снижается

В стационарах получают лечение 339 пациентов с новой коронавирусной инфекцией



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 56 941. Это на 84 случая больше, чем было в воскресенье. Из них 49% (27 741) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 788 человек, трое – за последние сутки (в возрасте до 65 лет – два человека, в возрасте 65 лет и старше - один), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 73 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 6934 человек.



В стационарах получают лечение 339 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 297. В отделениях реанимации находится 45 пациентов (из них старше 65 лет – 27), на ИВЛ – 26 пациентов (из них старше 65 – 15), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 18.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1 035 человек.



Всего выздоровели от 49 185 (+10) человек, дополнительно сняты с наблюдения 25 человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилированы 49 185 (+10) человек, дополнительно сняты с наблюдения 25 человек.



За сутки проведено исследований от 1 081 человека, всего с нарастающим итогом проведено 1 478 963 исследований.



Завершили вакцинацию 270 360человек. План вакцинации - 431 580 человек до 1 октября.



Фото: pixabay.com



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