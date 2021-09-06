В Бурятии полицейские искажали сведения о доходах и имуществе

Нарушения выявлены у почти 20 полицейских только в одном отделе





Байкальская транспортная прокуратура провела проверку сведений о доходах и имуществе, представленных сотрудниками Северобайкальского ЛО МВД России на транспорте.

«Установлено, что некоторыми сотрудниками представлена недостоверная информация. Так, были искажены сведения о полученных как полицейскими, так и членами их семей, доходах за отчетный период. В том числе не указана информация о выплаченных пособиях по временной нетрудоспособности, об использовании средств материнского капитала, выплатах негосударственных пенсионных фондов. Выявлен случай занижения дохода по основному месту работы. Один из работников не указал квартиру, приобретенную супругой в отчетный период», - рассказали в надзорном ведомстве.Также многочисленные нарушения допущены при заполнении раздела справки о счетах в банках и иных кредитных учреждениях, а также об объектах недвижимости, находящейся в пользовании.По итогам проверки начальнику Северобайкальского ЛО МВД России на транспорте внесено представление. По результатам ее рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 9 виновных лиц, еще 4-х сотрудников привлекут к ответственности после выхода из отпуска и с больничного. Еще 6 полицейских избежали наказания в связи с увольнением.Фото: «Номер один»