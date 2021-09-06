В Бурятии золотодобывающая компания платила работнику моральный вред на 505 тысяч рублей

У пострадавшего в забое двое детей и ипотечный кредит, с оплатой которого он испытывает затруднения



В Бурятии судебные приставы Муйского районного отделения взыскали с публичного акционерного общества моральный вред в размере 505 тысяч рублей в пользу жителя Забайкальского края, сообщили в республиканском управлении ФССП.



Как стало известно, мужчина, работающий в золотодобывающей компании подземным проходчиком, обратился в суд в связи неудовлетворительной организацией производства работ со стороны работодателя. При выполнении работ в подземных условия, с мужчиной произошел несчастный случай, получены травмы.





В результате травм пострадавший не может работать по специальности, кроме того, на иждивении у него имеются двое детей и ипотечный кредит, с оплатой которого он также испытывает финансовые затруднения. В связи с нравственными и физическими страданиями, мужчина обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с работодателя компенсации морального вреда.



В службе судебных приставов на основании исполнительного документа, выданного Краснокаменским городским судом, в отношении публичного акционерного общества было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого должнику было вручено требование об исполнении решения суда и предупреждение об административной ответственности.



На сегодняшний день взысканная сумма компенсации морального вреда в размере 505 тысяч рублей перечислена на счет взыскателя, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.



Фото: «Номер один»



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