Жителям Бурятии некогда жаловаться во время отпусков

Они предпочли отдых на Байкале и дачи обращениям в органы власти



Центр управления регионом зафиксировал в августе всего 4137 обращения, что почти в два раза меньше, чем было в июле. Три тысячи обращений поступило через портал «Госуслуги. Решаем вместе» и платформу «Наша Бурятия», еще тысяча жалоб была зафиксирована в открытых группах в социальных сетях. Такой спад активности специалисты объясняют отпускным сезоном, сообщили в пресс-службе ЦУР.



«В последний месяц лета жители республики больше времени проводили на дачах, на Байкале, и меньше заходили в интернет. И если даже и были поводы для обращений и жалоб, они, видимо, отложили эти вопросы на «потом», — говорит старший координатор системы «Инцидент менеджмент» ЦУР Бурятии Зорик Цыренжапов.



Большинство обращений, как и в прошлом месяце, в августе связаны с проблемами вакцинации или лечения от коронавируса. Жители республики интересовались как получить QR-код и сертификат переболевшего и вакцинированного, жаловались на запись в лист ожидания. В целом на тему здравоохранения граждане задавали вопросы более 2800 раз.



Второе место по частоте занимают вопросы, связанные с социальной защитой: выплаты пособий, предоставление льгот и т.п. Таких вопросов зафиксировано свыше 400.



Ямы и выбоины, отсутствие ливневой канализации и дорожной инфраструктуры, некачественный ремонт полотна замыкают тройку лидеров по количеству обращений. На качество дорог жаловались 285 раз. В преддверии начала учебного года значительно увеличилось количество вопросов по теме образования, а также обращений, связанных с бродячими собаками.



Городские и республиканские власти реагировали на сообщения и жалобы граждан достаточно оперативно. В среднем время ожидания ответа на обращение в социальных сетях составило 2 часа 34 минуты.



Фото: pixabay.com







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