Мэрия Улан-Удэ обнародовала график подключения домов к теплу

Первые 188 домов должны подключить уже сегодня



Сегодня в Улан-Удэ начинается отопительный сезон, который в этом году стартует на 9 дней раньше обычного. Как уже сообщалось, решение об этом принял Республиканский оперативный штаб по коронавирусной инфекции.

Как сообщили в Комитете городского хозяйства, тепло в квартиры горожан будет подаваться поэтапно, вплоть до 15 сентября, чтобы не допустить гидравлической разбалансировки и для равномерного набора мощности источниками теплоснабжения ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.



Первыми получат тепло социально-бюджетные учреждения – школы, детские сады, больницы и т.д. Всего к централизованному теплоснабжению подключат 2168 многоквартирных домов Улан-Удэ.



6 сентября ТГК-14 по плану должны подключить к отоплению 188 многоквартирных домов и 126 объектов социально-образовательной сферы – детские сады, школы, поликлиники, больницы. Тепло придет в 83 дома в Железнодорожном районе (ул. Хахалова, Гагарина, пр. 50 лет Октября, Шаляпина), - в 72 в Октябрьском районе (ул. Терешковой, Солнечная, Павлова) и 33 дома Советского района (пр. Победы, ул. Борсоева и Ермаковская).



232 социальных объекта будут подключены к теплу в течение четырех дней - 6, 7, 8 и 9 сентября.



График подключения жилых домов к теплу можно скачать



Фото: «Номер один» Как сообщили в Комитете городского хозяйства, тепло в квартиры горожан будет подаваться поэтапно, вплоть до 15 сентября, чтобы не допустить гидравлической разбалансировки и для равномерного набора мощности источниками теплоснабжения ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.Первыми получат тепло социально-бюджетные учреждения – школы, детские сады, больницы и т.д. Всего к централизованному теплоснабжению подключат 2168 многоквартирных домов Улан-Удэ.6 сентября ТГК-14 по плану должны подключить к отоплению 188 многоквартирных домов и 126 объектов социально-образовательной сферы – детские сады, школы, поликлиники, больницы. Тепло придет в 83 дома в Железнодорожном районе (ул. Хахалова, Гагарина, пр. 50 лет Октября, Шаляпина), - в 72 в Октябрьском районе (ул. Терешковой, Солнечная, Павлова) и 33 дома Советского района (пр. Победы, ул. Борсоева и Ермаковская).232 социальных объекта будут подключены к теплу в течение четырех дней - 6, 7, 8 и 9 сентября.График подключения жилых домов к теплу можно скачать здесь Фото: «Номер один»

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