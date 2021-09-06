В Улан-Удэ подтопленные дворы и подвалы обследуют более 100 человек

Комиссии работают по поступившим заявкам, на сегодня их более 300



В Улан-Удэ сегодня усилено обследование подтопленных дворовых территорий и подвальных помещений на Левобережье. Оценкой ущерба занимаются более 100 человек в составе комиссий, созданных на базе районных администраций. Подтопленные выше пола дома уже обследованы, сообщили в пресс-службе городской администрации.



«В настоящее время членами комиссии обследованы все дома, подтопленные выше пола. Их 15. За выходные обследовано 100 участков, составлено 100 актов. Начата работа по обследованию дворовых территорий, подвальных, цокольных помещений и т. д. Сегодня постараемся охватить до 300 дворов», – рассказал на брифинге в мэрии заместитель руководителя администрации Советского района по работе с отдаленными микрорайонами Евгений Алексеев.



Комиссии работают по поступившим заявкам. На сегодня их более 300. Актирование ущерба будет продолжено в ближайшие дни. Все заявки от горожан принимаются в работу.



Оставить заявку на обследование можно через:



ЕДДС - 051, 21-36-65;

Администрацию Советского района по тел.: 22-75-88,

Администрацию Октябрьского района по тел.: 41-55-33.



Фото: ulan-ude-info.ru

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