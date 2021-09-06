В Бурятии сотрудники наркоконтроля изъяли почти 400 кустов мака

Их выращивала в огороде 32-летняя сельчанка, объясняя посадки мака «кулинарными целями»



В Бурятии сотрудники Управления наркоконтроля в результате оперативно-розыскных мероприятий выявили факт культивирования мака в одном из сел Прибайкальского района. В огороде 32-летней местной жительницы обнаружена грядка с наркосодержащим растением. Всего полицейскими изъято 393 куста, сообщили в республиканском МВД.



Владелица маковой грядки ранее не судима, трудоустроена. По ее словам, мак она выращивала в кулинарных целях. Тем не менее, сельчанка будет привлечена к уголовной ответственности. Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры уголовно наказуемо.



Фото: МВД по Бурятии







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