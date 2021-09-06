В Бурятии сельчанин жестко убил сожительницу

Он запинал ее ногами, обутыми в сапоги, и лег спать



В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего жителя республики, обвиняемого в жестком убийстве сожительницы, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, обвиняемый проживал в селе Харацай Закаменского района вместе с сожительницей и их несовершеннолетними детьми. Взрослые злоупотребляли спиртными напитками. Вечером 18 марта после очередного застолья обвиняемый из-за незначительного повода на фоне алкогольного опьянения стал избивать сожительницу.



Он с силой нанес женщине, лежавшей на полу, почти сорок ударов рукой и ногами, обутыми в сапоги, по голове, туловищу и конечностям, после чего успокоился и отправился спать. От причиненных им повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. Следующим утром, проснувшись, мужчина обнаружил сожительницу мертвой, после чего сходил к соседу и вызвал полицию.



Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото:pixabay.com



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.