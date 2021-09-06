В Бурятии упрощен порядок назначения выплат пострадавшим от паводков

Республика стала одним из первых регионов в стране, принявших меры по снятию бюрократизма в зоне ЧС



Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал сегодня постановление об упрощении порядка назначения выплат пострадавшим в результате паводка и чрезвычайной ситуации, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



«Ранее в соответствии с постановлением правительства Бурятии выплаты осуществлялись гражданам, которые имели право собственности и были зарегистрированы по месту жительства или имели договор социального найма. И тем, кто не был зарегистрирован, нужно было обратиться в суд и подтвердить факт того, что они постоянно проживали по данному адресу. Главой Бурятии дана команда внести изменения в это постановление, сегодня соответствующий нормативно-правовой акт будет подписан. И теперь не нужно подтверждать право собственности в суде. Для этого создается комиссия органов местного самоуправления, куда включаются специалисты администрации поселения и граждане, которые подтвердят, что данные жители проживают по тому или иному адресу. Это значительно упрощает получение финансовых средств. Мы одни из первых в стране приняли такую меру, чтобы быстрее оказать помощь пострадавшим», - рассказал зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.



Напомним, в Бурятии пострадавшим от паводков выплачивается по десять тысяч рублей на каждого члена семьи в случае, если имущество не пострадало, и, в зависимости от размера ущерба, - от 50 до 100 тысяч рублей на каждого члена семьи. Жителям зон подтопления компенсируют также потерю дров, запасов сена и урожая.



Фото: egov-buryatia.ru





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