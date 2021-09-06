В Бурятии пожарные помогли провести вакцинацию жителей подтопленного села

Сельчан вакцинировали для предотвращения вспышки опасного инфекционного заболевания – гепатита А
В Бурятии село Нижний Саянтуй Тарбагатайского района – один из нескольких населенных пунктов, которые частично подтопило в результате повышения уровня воды в реке Селенге. Для предотвращения вспышки опасного инфекционного заболевания сегодня в ДНТ «Урожай» прошла вакцинация жителей подтопленных домов против вируса гепатита А.
Из-за сложности передвижения по залитым водой улицам на помощь медработникам амбулатории поликлиники №2 села Нижний Саянтуй пришли пожарные третьего Тарбагатайского отряда региональной противопожарной службы Бурятии, сообщили в Республиканском агентстве ГО иЧС.
Огнеборцы на пожарном автомобиле перевозили медработников к жителям подтопленных домов, а также транспортировали сельчан к автомобилю скорой помощи, где те проходили вакцинацию. Всего сегодня прививку получили 12 человек.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
Из-за сложности передвижения по залитым водой улицам на помощь медработникам амбулатории поликлиники №2 села Нижний Саянтуй пришли пожарные третьего Тарбагатайского отряда региональной противопожарной службы Бурятии, сообщили в Республиканском агентстве ГО иЧС.
Огнеборцы на пожарном автомобиле перевозили медработников к жителям подтопленных домов, а также транспортировали сельчан к автомобилю скорой помощи, где те проходили вакцинацию. Всего сегодня прививку получили 12 человек.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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