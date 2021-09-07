Митрополит Савватий запретил священнику службы

В СМИ связали это с призывом священника к патриарху раскрыть доходы, но в указе говорится о «тщеславии и гордыне»



Митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий запретил проводить службы священнику храма блаженной Ксении Петербургской в Новочебоксарске Роману Степанову. Об этом говорится в указе владыки, опубликованном на сайте митрополии.



«Со скорбью констатирую, что многократные увещания и попытки оказать Вам духовную помощь, в которой Вы, вследствие допущенных Вами тяжёлых нравственных падений, безусловно, нуждаетесь, были отвергнуты Вами. Спасительному пути покаяния Вы предпочли избрать стремление к публичной популярности, променяв бесценный дар священства на пересилившие все прочие немощи тщеславие и гордыню», - говорится в документе.



«В своих выступлениях Вы неоднократно призывали к восстановлению справедливости в отношении разных категорий людей, пострадавших от чужих греховных зависимостей. В связи с этим представляется, что справедливым будет начать с тех, кто пострадал от Ваших личных проступков, как непосредственно, так и через причиненный соблазн знающим Вас как священнослужителя. Тяжелая обстановка в Вашей собственной семье, созданная Вами, в результате чего законная супруга была вынуждена бежать от Вас, длительный период употребления тяжелых наркотических препаратов, блудное сожительство с другой женщиной – с болью вынужден говорить об этом здесь, так как Вы, не стесняясь, уже огласили свои падения всему свету. Все вышеперечисленное несовместимо со священнослужением и в соответствии с канонами Церкви влечет за собой извержение виновного из сана», отмечается в указе.



Владыка подчеркивает, что Роман Степанов воспользовался его сердечным расположением к своей жизненной ситуации. «Вы при моем вступлении в управление Чебоксарской епархией утаили большую часть подробностей своей биографии, сообщив лишь об успешном преодолении наркотической зависимости и заверив меня, что имеете горячее желание вернуться в число штатных клириков епархии из заштатного состояния с целью оказать пастырскую помощь страждущим от аналогичного недуга. Вместе с тем, прошедшее с того момента время, а также без особого смущения с Вашей стороны сделанные в одной из наших последних бесед заявления показали, что истинная причина осуществляемой Вами общественной деятельности заключается в желании сформировать «клиентскую базу пострадавших» для дальнейшей правозащитной практики, а также увеличения числа подписчиков в социальных сетях с целью последующей монетизации своей публичной деятельности. Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о том, что возвращение к священству Вы использовали для повышения своего статуса в глазах потенциальных «клиентов», - подчеркивает Савватий.



С 6 сентября за публичную деятельность, вносящую соблазн в жизнь Церкви, Степанову запрещается в служении без права совершения каких-либо священнодействий, преподания благословения, ношения рясы и иных священнических одежд, наперсного креста на срок до рассмотрения дела церковным судом, который должен состояться не позднее декабря этого года.



На этот период священник назначается псаломщиком в Свято-Троицкий мужской монастырь города Чебоксары и направляется под духовное руководство к наместнику монастыря архимандриту Василию (Паскье) с настоятельным пожеланием участвовать в Таинствах Исповеди и Причащения не реже 1 раза в неделю. Решение суда по его делу поможет определить для него необходимые меры духовной реабилитации. В случае отказа исполнить требования, оговоренные в этом указа, рассмотрение вопроса о лишении священного сана Романа Степанова в целях ограждения паствы от вносимого им смущения и соблазна, «будет скорым и неизбежным».



Роман Степанов стал широко известен 4 сентября, когда на своем YouTube-канале призвал патриарха Кирилла и других церковных деятелей задекларировать свои доходы и имущество. «Благодаря этому мы сможем вернуть доверие людей. Благодаря этому мы сможем победить проблему, которая есть в нашей церкви», — заявил он в видеоролике. Служитель заявил, что пора перестать быть организацией, в которой «затемняется, замалчивается и забалтывается беззаконие, злоупотребление и использование своего служебного и духовного авторитета», сообщает



Фото: cheb-eparhia.ru Митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий запретил проводить службы священнику храма блаженной Ксении Петербургской в Новочебоксарске Роману Степанову. Об этом говорится в указе владыки, опубликованном на сайте митрополии.«Со скорбью констатирую, что многократные увещания и попытки оказать Вам духовную помощь, в которой Вы, вследствие допущенных Вами тяжёлых нравственных падений, безусловно, нуждаетесь, были отвергнуты Вами. Спасительному пути покаяния Вы предпочли избрать стремление к публичной популярности, променяв бесценный дар священства на пересилившие все прочие немощи тщеславие и гордыню», - говорится в документе.«В своих выступлениях Вы неоднократно призывали к восстановлению справедливости в отношении разных категорий людей, пострадавших от чужих греховных зависимостей. В связи с этим представляется, что справедливым будет начать с тех, кто пострадал от Ваших личных проступков, как непосредственно, так и через причиненный соблазн знающим Вас как священнослужителя. Тяжелая обстановка в Вашей собственной семье, созданная Вами, в результате чего законная супруга была вынуждена бежать от Вас, длительный период употребления тяжелых наркотических препаратов, блудное сожительство с другой женщиной – с болью вынужден говорить об этом здесь, так как Вы, не стесняясь, уже огласили свои падения всему свету. Все вышеперечисленное несовместимо со священнослужением и в соответствии с канонами Церкви влечет за собой извержение виновного из сана», отмечается в указе.Владыка подчеркивает, что Роман Степанов воспользовался его сердечным расположением к своей жизненной ситуации. «Вы при моем вступлении в управление Чебоксарской епархией утаили большую часть подробностей своей биографии, сообщив лишь об успешном преодолении наркотической зависимости и заверив меня, что имеете горячее желание вернуться в число штатных клириков епархии из заштатного состояния с целью оказать пастырскую помощь страждущим от аналогичного недуга. Вместе с тем, прошедшее с того момента время, а также без особого смущения с Вашей стороны сделанные в одной из наших последних бесед заявления показали, что истинная причина осуществляемой Вами общественной деятельности заключается в желании сформировать «клиентскую базу пострадавших» для дальнейшей правозащитной практики, а также увеличения числа подписчиков в социальных сетях с целью последующей монетизации своей публичной деятельности. Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о том, что возвращение к священству Вы использовали для повышения своего статуса в глазах потенциальных «клиентов», - подчеркивает Савватий.С 6 сентября за публичную деятельность, вносящую соблазн в жизнь Церкви, Степанову запрещается в служении без права совершения каких-либо священнодействий, преподания благословения, ношения рясы и иных священнических одежд, наперсного креста на срок до рассмотрения дела церковным судом, который должен состояться не позднее декабря этого года.На этот период священник назначается псаломщиком в Свято-Троицкий мужской монастырь города Чебоксары и направляется под духовное руководство к наместнику монастыря архимандриту Василию (Паскье) с настоятельным пожеланием участвовать в Таинствах Исповеди и Причащения не реже 1 раза в неделю. Решение суда по его делу поможет определить для него необходимые меры духовной реабилитации. В случае отказа исполнить требования, оговоренные в этом указа, рассмотрение вопроса о лишении священного сана Романа Степанова в целях ограждения паствы от вносимого им смущения и соблазна, «будет скорым и неизбежным».Роман Степанов стал широко известен 4 сентября, когда на своем YouTube-канале призвал патриарха Кирилла и других церковных деятелей задекларировать свои доходы и имущество. «Благодаря этому мы сможем вернуть доверие людей. Благодаря этому мы сможем победить проблему, которая есть в нашей церкви», — заявил он в видеоролике. Служитель заявил, что пора перестать быть организацией, в которой «затемняется, замалчивается и забалтывается беззаконие, злоупотребление и использование своего служебного и духовного авторитета», сообщает РИА Новости Фото: cheb-eparhia.ru

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