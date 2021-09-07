В Бурятии продолжается падение уровня рек

Однако обстановка остается непростой: 1323 участка подтоплено, в 76 домах вода поднялась выше уровня пола



В Улан-Удэ уровень воды в Селенге составляет сегодня 235 см, опустившись на 3 см за сутки, слой выхода воды на пойму упал до 5 см. Уровень воды в Уде не изменился 109 см, сообщили в городской администрации. Напоминаем, что выход воды на пойму и подтопление низменных участков начинается при уровне Селенги и Уды 230 см.⠀Критическая отметка в реке Селенга - 330 см, в реке Уда - 400 см.



В понедельник, 6 сентября, глава Бурятии проконтролировал ход мероприятий по предупреждению и устранению последствий подтоплений на Левобережье и организации выплат компенсаций пострадавшим. Он посетил штаб по ликвидации ЧС в микрорайоне Левый берег В столице республики работают 49 мобильных групп по сбору заявок и оценке ущерба от паводков.



«На территории города продолжает работать техника, производится отсыпка низменных участков и укрепление существующей насыпи. Так же под наблюдением у нас находится ситуация на реках Чикой и Хилок, по которым в прошлые дни прошли значительные осадки», - доложил начальник управления по чрезвычайным ситуациям администрации Улан-Удэ Валерий Вильдавский.



В настоящий момент зарегистрировано более 400 приусадебных участков, где отмечается выход грунтовых вод и речной воды. Всего при максимальном уровне реки Селенга в Улан-Удэ было подтоплено 15 домов, где отмечался выход воды выше полов.



«Здесь живу всю жизнь. Четвертый раз после армии такое переживаю: 1973, 1993, 1998 годы и вот сейчас. Спасибо, отсыпали вовремя. Вода только в подполье осталась, картошку сушить надо. А в целом, справляемся», - рассказал житель микрорайона Левый берег Анатолий Кудрявцев.



В зонах подтопления продолжается работа по подвозу питьевой воды, совместно с Центром гигиены и эпидемиологии производится расчёт необходимых средств и оборудования для обработки территории после схода воды.



«Вода пошла на спад, но тревожит то, что поднимаются грунтовые воды. Сегодня уже идёт работа по оценке ущерба, который понесли наши жители. На базе нашей администрации создано 49 мобильных групп по два человека, то есть 98 человек, они вышли актировать, собирать заявления и готовить документы на возмещение понесенного ущерба. Как можно быстрее мы эту работу будем делать», - отметил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.



Работа по ликвидации последствий подтоплений продолжается в районах республики.



«В целом по республике обстановка без ухудшения, но остаётся непростой. 1323 участка на сегодняшний день подтоплено, 76 домов, где вода выше уровня пола. Вода потихоньку пошла вниз. И, по прогнозам, значительный рост не предвидится ни из Монголии, ни с нашей стороны. И сейчас вопрос уже в том, чтобы дождаться, когда вода уйдет, и ликвидировать последствия. Но мы не дожидаемся, пока уйдет вода, компенсации выплачиваются уже сейчас. До морозов надо успеть просушить дома. Для этого нами закуплены дополнительно тепловые пушки. Мы приняли постановление правительства о выделении «борщевого» набора: это картошка, капуста, морковь, свекла, - тем людям, которые потеряли урожай. Причем не только от подтопления, но и от сильного града в Закаменском районе. Также решаем вопрос дровами. Но сейчас первостепенная задача - просушить дома, очистить дворы, работы много. Отдельно хочу поблагодарить наших волонтеров, которые уже включились и уже помогают в работах по отсыпке, в работах по ликвидации. Снова всем миром боремся с напастью, и всем миром победим», - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.



Фото: egov-buryatia.ru



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