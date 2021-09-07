В Бурятии общее число случаев COVID-19 превысило 57 тысяч

Суточные показатели новых заражений коронавирусом снижаются



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 57 023. Это на 82 случая больше, чем было в понедельник. Из них 49% (27 786) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 789 человек, один – за последние сутки (старше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 66 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 6 828 человек.



В стационарах получают лечение 350 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 306. В отделениях реанимации находится 42 пациента (из них старше 65 лет – 27), на ИВЛ – 26 пациентов (из них старше 65 – 15), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 16.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1 025 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 49 208 (+23) человек, дополнительно сняты с наблюдения 44 человека.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилированы 442 койки: занято – 350, свободно – 92 койки. Занятость коечного фонда составляет 79,2%.



За сутки проведено исследований от 645 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 479 686 исследований.



Завершили вакцинацию 271 843 человека. План вакцинации - 431 580 человек до 1 октября.



Фото: pixabay.com



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