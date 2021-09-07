Президент Монголии отказывается от некоторых полномочий

Судей будет назначать парламент, а главу Антикоррупционного агентства - премьер-министр







Руководитель администрации президента Монголии Я.Содбаатар выступил перед СМИ и рассказал о ситуации вокруг принципа независимости судебных органов, сообщает



«В январе была принята новая редакция закона о судах. После этого тогдашний глава государства обратился в Конституционный суд (КС) с жалобой о законности этого документа. КС, рассмотрев этот вопрос, посчитал, что некоторые пункты нового закона противоречат принципам Конституции. Из-за продолжающегося спора в КС этот закон не имеет юридическую силу в течение последних 8 месяцев.



Сегодня глава государства У.Хурэлсух отказывается от своих полномочий в отношении назначения судей и главы Антикоррупционного агентства. Соответственно компетенция назначения судей переходит к ВГХ, а назначения главы Антикоррупционного агентства к премьер-министру. Это знаменует начало крупной реформы судебной системы.



Другими словами, президент отказывается от реализации этих полномочий, что предоставляет возможность разрешить этот спор конституционного характера. Кроме того, в программе президента У.Хурэлсух отражен принцип верховенства закона, и он намерен продолжить реформу судебной системы, которая была начата, когда он еще занимал должность премьер-министра», - заявил он.



Фото: montsame.mn

Руководитель администрации президента Монголии Я.Содбаатар выступил перед СМИ и рассказал о ситуации вокруг принципа независимости судебных органов, сообщает МОНЦАМЭ «В январе была принята новая редакция закона о судах. После этого тогдашний глава государства обратился в Конституционный суд (КС) с жалобой о законности этого документа. КС, рассмотрев этот вопрос, посчитал, что некоторые пункты нового закона противоречат принципам Конституции. Из-за продолжающегося спора в КС этот закон не имеет юридическую силу в течение последних 8 месяцев.Сегодня глава государства У.Хурэлсух отказывается от своих полномочий в отношении назначения судей и главы Антикоррупционного агентства. Соответственно компетенция назначения судей переходит к ВГХ, а назначения главы Антикоррупционного агентства к премьер-министру. Это знаменует начало крупной реформы судебной системы.Другими словами, президент отказывается от реализации этих полномочий, что предоставляет возможность разрешить этот спор конституционного характера. Кроме того, в программе президента У.Хурэлсух отражен принцип верховенства закона, и он намерен продолжить реформу судебной системы, которая была начата, когда он еще занимал должность премьер-министра», - заявил он.Фото: montsame.mn

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