Учителя и врачи Бурятии смогут получать дальневосточную ипотеку

Разработка новых механизмов программы для педагогов и медиков началась в ДФО



В Дальневосточном федеральном округе началась разработка новых механизмов дальневосточной ипотеки для педагогических и медицинских работников. Об этом в понедельник на пресс-конференции завил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Напомним, с таким предложением Юрий Трутнев обратился к президенту России Владимиру Путину во время демонстрации интерактивной презентации результатов развития Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума.



«Постараемся, чтобы в этом году это было сделано и уже начало работать», - сказал Юрий Трутнев.



За два года работы этой программы «дальневосточной ипотекой» воспользовались 24 тысячи человек.



«Безусловно, медики и педагоги – самые востребованные профессии и в городах, и в селах. Особенно в сельских районах остро ощущается дефицит медицинских кадров. И главная причина – это жилье. У нас уже есть региональная программа, когда для медиков государство выплачивает ипотеку. И эта программа показала, что желающих воспользоваться льготами и получить жилье, много. Медики остаются в селах, а это решение важнейшего вопроса – здоровья людей. Если дальневосточную ипотеку расширят и на нас – это, конечно, отличная мера поддержки», - отметил главный врач Баунтовской центральной районной больницы Виталий Бабаев.



Дальневосточную ипотеку пока не планируют расширять на другие профессиональные категории. Изменения должны быть постепенными, отметил Юрий Трутнев. «Думаю, что сейчас расширять на какие-то другие категории и снимать ограничения в возрасте для всех категорий нам будет затруднительно, чисто даже по финансовым соображениям», - отметил он.



Фото: photo.roscongress.org





В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.