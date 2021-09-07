Выпускники школ Бурятии поступили в сибирский «Хогвартс»

Большинство ребят – жители Улан-Удэ, двое – из сел Иволгинск и Сотниково



В новосибирском Академгородке на прошлой неделе прозвенел первый звонок для новых учеников Специализированного учебно-научного центра при Новосибирском госуниверситете (СУНЦ НГУ), более известного как новосибирская физматшкола. Этим летом в школу-интернат для одаренных детей поступили 316 школьников со всей России и ближнего зарубежья, среди них — 16 старшеклассников из Бурятии, сообщили в пресс-службе центра.



СУНЦ НГУ — физико-математическая и химико-биологическая школа-интернат в новосибирском Академгородке. ФМШ дает образование ученикам 9-11 классов, увлеченным точными и естественными науками. Попасть в СУНЦ НГУ можно, пройдя трехнедельное обучение в Летней школе (проходит в августе) и сдав по ее окончанию итоговые экзамены. В свою очередь, в Летнюю школу приглашают призеров и победителей школьных олимпиад, лучших учеников Заочной школы (работает на базе СУНЦ), также можно сдать вступительные экзамены очно или дистанционно. Поступить в физматшколу вне конкурса, без участия в Летней школе, могут победители олимпиад высокого уровня.



В этом году в СУНЦ НГУ зачислены 316 старшеклассников из 39 регионов России, а также из Казахстана и Украины. Среди новых учеников «сибирского Хогвартса» – 16 школьников из Бурятии. Большинство ребят – жители Улан-Удэ, двое – из сел Иволгинск и Сотниково Иволгинского района республики. Это призеры Всесибирской олимпиады школьников, лучшие ученики Заочной школы СУНЦ НГУ и участники выездных собеседований, которые преподаватели новосибирской ФМШ каждый год проводят в Улан-Удэ.



Игорь Манзанов из Улан-Удэ в прошлом учебном году стал победителем Всесибирской олимпиады по физике и благодаря этому получил приглашение в Летнюю школу. Отправляясь в Новосибирск, он уже знал, что хочет поступить в СУНЦ НГУ. К тому же, когда-то здесь учился и его папа. Именно благодаря влиянию родителей – кандидатов наук по физике и химии, Игорь с детства интересуется точными науками.



«Я ехал сюда с намерением побеждать, и все получилось. Я до сих пор нахожусь под впечатлением от Летней школы, ведь столько умных, открытых людей, которые стали для меня настоящими друзьями, я ещё не встречал. В ФМШ я хочу узнать, что такое настоящая наука, получить хорошее образование и просто быть в кругу людей, для которых наука — смысл жизни», — поделился он.



Теперь Игорь – ученик 10-го класса СУНЦ НГУ. Учеба в новой школе уже началась. Все старшеклассники, поступившие в СУНЦ, будут учиться по вузовской системе: слушать лекции, работать на семинарах, а в конце каждого семестра сдавать экзамены. Сейчас все занятия проходят очно, новые ученики уже заселились в интернат, а на всей территории школы действуют ограничительные меры, связанные с нераспространением COVID-19.



СУНЦ НГУ — специализированная физико-математическая и химико-биологическая школа-интернат для одаренных детей в новосибирском Академгородке. В СУНЦ НГУ более 500 учащихся 9–11-х классов из разных регионов России и стран ближнего зарубежья. Учащиеся занимаются по вузовской системе (ходят на лекции и семинары, дважды в год сдают сессию) и углубленно изучают точные и естественнонаучные предметы. Преподаватели школы — действующие сотрудники Российской академии наук. Практически все 100 % выпускников школы успешно поступают в вузы. В апреле 2020 года СУНЦ НГУ занял шестое место в рейтинге 300 лучших школ России агентства RAEX по количеству выпускников, поступивших в лучшие вузы страны, и возглавил топ лучших школ Сибирского федерального округа. В июне 2021 года это же рейтинговое агентство поставило СУНЦ НГУ на третье место в списке школ России, выпускники которых успешно поступают в ведущие вузы на естественно-математические и инженерно-технические специальности.



Фото: СУНЦ НГУ

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