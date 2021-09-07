В Бурятии полицейскими найден житель Кабанского района Павел Жабин

Он работает в лесу и проживает в вагончике, о поисках ничего не знал







Сотрудниками ОМВД России по Кабанскому району найден разыскиваемый Павел Жабин, который



Четвертого сентября в полицию позвонил мужчина. Звонивший рассказал о том, что поехал в лес за грибами в Прибайкальский район и встретил мужчину. Позже, увидев ориентировку в социальных сетях, он понял, что мужчину разыскивают. Позвонив правоохранителям, он указал местонахождения пропавшего.



Разыскиваемый Павел Жабин рассказал полицейским, что он работает в лесу и проживает в вагончике. О том, что его ищут, одинокий мужчина не знал.



Полиция Бурятии благодарит неравнодушного гражданина и представителей отряда «Лиза Алерт», оказавших содействие в розыске, а также - СМИ и администраторов пабликов в соцсетях – за информационную поддержку.



Фото: pixabay.com

Сотрудниками ОМВД России по Кабанскому району найден разыскиваемый Павел Жабин, который 22 июля ушел из дома в поселке Боярский , сообщили в республиканском МВД.Четвертого сентября в полицию позвонил мужчина. Звонивший рассказал о том, что поехал в лес за грибами в Прибайкальский район и встретил мужчину. Позже, увидев ориентировку в социальных сетях, он понял, что мужчину разыскивают. Позвонив правоохранителям, он указал местонахождения пропавшего.Разыскиваемый Павел Жабин рассказал полицейским, что он работает в лесу и проживает в вагончике. О том, что его ищут, одинокий мужчина не знал.Полиция Бурятии благодарит неравнодушного гражданина и представителей отряда «Лиза Алерт», оказавших содействие в розыске, а также - СМИ и администраторов пабликов в соцсетях – за информационную поддержку.Фото: pixabay.com

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