Администрация Тункинского района Бурятии наказана за свалки

Штраф муниципалитету, нарушившему земельное законодательство, составил 50 тыс рублей





Постановлением мирового судьи судебного участка Тункинского района Бурятии администрация Тункинского района признана виновной в совершении административного правонарушения «невыполнение в установленный срок предписаний федеральных органов, осуществляющих государственный земельный надзор, в том числе в отношении земель сельскохозяйственного назначения». Юридическому лицу назначен штраф в размере 50 000 рублей, сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Государственным инспектором Россельхознадзора в марте прошлого года проведена проверка земельных участков сельхозназначения, принадлежащих администрации Тункинского района. В ходе проверки установлено нарушение законодательства: земля захламлена отходами производства и потребления, почва загрязнена бензапиреном, нитратным азотом, серой, самовольно снят и перемещен плодородный слой почвы на площади 22 739 квадратных метров.



Должностным лицам было выдано предписание об устранении выявленных нарушений. В обязанность администрации муниципалитета входила разработка и предоставление в надзорный орган утвержденного проекта рекультивации нарушенных земель. Кроме того, ранее Россельхознадзор неоднократно выдавал нарушителю предписания за складирование твердых бытовых отходов и слив жидких бытовых отходов (акты внеплановых проверок 2016- 2019 годов), однако с каждым годом ситуация на землях сельхозназначения только ухудшалась.



В июне нынешнего года надзорным ведомством проведена внеплановая выездная проверка, участники которой пришли к выводу, что в определенный законом срок собственником участков сельхозназначения предписание не было исполнено.



Фото: «Номер один»







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