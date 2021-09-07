07.09.2021
Администрация Тункинского района Бурятии наказана за свалки

Администрация Тункинского района Бурятии наказана за свалки

Штраф муниципалитету, нарушившему земельное законодательство, составил 50 тыс рублей

Постановлением мирового судьи судебного участка Тункинского района Бурятии  администрация Тункинского района признана виновной в совершении административного правонарушения  «невыполнение в установленный срок предписаний федеральных органов, осуществляющих государственный земельный надзор, в том числе в отношении земель сельскохозяйственного назначения». Юридическому лицу назначен штраф в размере 50 000 рублей, сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Государственным инспектором Россельхознадзора в марте прошлого года проведена проверка земельных участков сельхозназначения, принадлежащих администрации Тункинского района. В ходе проверки  установлено нарушение законодательства: земля захламлена отходами производства и потребления, почва загрязнена бензапиреном, нитратным азотом, серой, самовольно снят и перемещен плодородный слой почвы на площади 22 739 квадратных метров.

Должностным лицам было выдано предписание об устранении выявленных нарушений. В обязанность администрации муниципалитета входила разработка и предоставление в надзорный орган утвержденного проекта рекультивации нарушенных земель. Кроме того, ранее Россельхознадзор неоднократно выдавал нарушителю предписания за складирование твердых бытовых отходов и слив жидких бытовых отходов (акты внеплановых проверок 2016- 2019 годов), однако с каждым годом ситуация на землях сельхозназначения только ухудшалась.

В июне нынешнего года надзорным ведомством проведена внеплановая выездная проверка, участники которой пришли к выводу, что в определенный законом срок собственником участков сельхозназначения предписание не было исполнено.

Фото: «Номер один»


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