В Бурятии 23-летнюю девушку будут судить за убийство матери

Они вместе выпивали и поссорились из-за незначительного повода на бытовой почве



В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летней местной жительницы, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью матери, повлекшем ее смерть, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, обвиняемая проживала в квартире одного из домов в поселке Каменск вместе с матерью. Они нигде не работали, злоупотребляли спиртным, в состоянии алкогольного опьянения нередко ссорились. Вечером 3 июля нынешнего года к девушке в гости пришли знакомые молодые люди. Вместе они стали употреблять алкогольные напитки. Также к ним присоединилась мать.



Около полуночи во время застолья между женщиной и дочерью из-за незначительного повода на бытовой почве вновь произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой обвиняемая схватила нож и нанесла им удар в бедро матери. Затем пьяная девушка вместе с приятелями покинула квартиру, не оказав потерпевшей помощь и оставив ее одну.



Спустя непродолжительное время 48-летняя женщина от обильной кровопотери в результате полученных повреждений скончалась на пороге квартиры, пытаясь выйти наружу. Ее тело позже обнаружила соседка, которая вызвала скорую медицинскую помощь и полицию.



Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Фото: pixabay.com





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