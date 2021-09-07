В Улан-Удэ полностью развалился новый тротуар

«Позорище», стыдят чиновников горожане





В паблике «Весь Улан-Удэ» появилось видео тротуара, который был обустроен в районе улицы Конечная в прошлом году. На кадрах видно, что новая пешеходная дорожка уже полностью развалилась.







- Мы так долго ждали этот тротуар, и дождались. Красивый, - иронизирует автор видео. – Не прошло и года. Позорище.

Ранее жители 47-го квартала неоднократно обращались к чиновникам с просьбой сделать тротуар на ул. Конечная. Раньше он проходил возле гаражей, но потом там все засыпали песком. Была возможность пройти и вдоль кустов, но местная управляющая компания огородила их железным забором. После этого пройти этот участок пешеходы могли только по дороге.



В прошлом году при ремонте дороги на улице Конечная чиновники, наконец, пообещали сделать нормальный тротуар.«В настоящее время у нас выполняется ремонт дорожного полотна, тротуарная дорожка будет также выполняться по всей улице Конечная. В том числе будет осуществлен ремонт тротуара вдоль торца дома Конечная 1б, то есть подход к жилому комплексу Янтарный. В этом году тротуар будет 100%», - говорил летом прошлого года в интервью «Тивикому» замруководителя администрации Октябрьского района Улан-Удэ Максим Большаков.В августе объект посещали депутаты горсовета Улан-Удэ.«Прежде чем принимать дорогу, тротуар должен быть приведен в соответствующее состояние. Павел Владимирович, вы об этом знаете. Если подпишите акты приемки работ без приведения в соответствие тротуаров, понимаете, чем это чревато», - обращался тогда председатель горсовета Чимит Бальжинимаев к начальнику Управления дорожного строительства Павлу Малых.Как видно, чиновники свое обещание сдержали – тротуар действительно был построен. Однако, судя по всему, качество выполненных работ никто проверять не стал.Фото: «Весь Улан-Удэ»