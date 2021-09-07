В Улан-Удэ воруют камень с защитной насыпи от паводка

Благодаря этой срочно возведенной насыпи более тысячи домов защитили от воды



В Улан-Удэ отмечены факты хищения камня с защитной насыпи, срочно возведенной в городе для защиты от поднимавшейся реки Селенги. Эти действия квалифицируются по статье 158 «Кража» УК РФ, сообщили в городской администрации.



Напомним, более тысячи домов в СОНТ «Судостроитель», СНТ «Сибиряк» и по улице Урожайной защитили благодаря насыпи. Искусственную насыпь создал за кратчайшие сроки Комбинат по благоустройству - подведомственное учреждение Комитета городского хозяйства. Насыпь состоит из бутового камня и грунта высотой 2 метра, шириной 5 метров и общей протяжённостью почти 2,5 тысячи метров, информирует Комитет городского хозяйства.



В нем просят горожан в случае, если они стали свидетелями сбора и вывоза камня с насыпи, незамедлительно обратиться в правоохранительные органы по телефонам: 102, 112 для любых операторов мобильной связи, а также в круглосуточную диспетчерскую Комбината по благоустройству по телефону 44-46-77.



Между тем, работники Комбината по благоустройству продолжают точечную отсыпку низменных участков в районе улиц Судоремонтная, Блюхера, СНТ «Черемушки». Израсходовано около 100 тонн щебеночно-песчаной смеси. Также грунтом поднят уровень дамбы по улице Грачевского.



Фото: ulan-ude-info.ru



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