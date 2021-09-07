В Улан-Удэ остаются затопленными 15 домов

Счет затопленных участков исчисляется сотнями





За сутки в Улан-Удэ количество подтопленных домов не изменилось, сообщили в мэрии города. По данным на вечер 6 сентября, в городе по-прежнему затоплено 15 домовладений. Вода ушла ниже пола в 9 домах, остается в 6 домах.

- Подтоплено 588 приусадебных участков, в том числе в 288 домах вода стоит в подвальных помещениях, в 40 - в котельных. Данные меняются ежедневно по результатам работы комиссий по оценке ущерба. На отдельных участках дорог, расположенных в СНТ и ДНТ, выявлен значительный выход грунтовых вод, имеются ограничения подъездных путей к домам, - отметили в Управлении по ЧС администрации Улан-Удэ.За прошедшие сутки в Советском районе специалистами пройдено 234 участка, составлено 167 актов. В зоне паводка 22 человека вакцинировано против гепатита А.Напомним, на утро 7 сентября уровень воды в Селенге упал до 235 см, но он все еще на 5 см превышает уровень выхода реки на пойму.Фото: мэрия Улан-Удэ