Пострадавшим от паводка жителям Бурятии помогут картошкой и капустой

На «борщевые наборы» из бюджета выделено более 3 млн рублей



Жителям Бурятии, утратившим урожай из-за паводков, помогут в натуральной форме. Для компенсации утерянного урожая хозяевам приусадебных участков и огородов предоставят «борщевые наборы»: картофель, капусту, морковь и свеклу.



- Расчет размера помощи определен в соответствии с рекомендациями по рациональным нормам потребления продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания. Эти нормы определены Минздравом России. На одного человека нормы питания составляют 90 кг картофеля, 40 кг капусты, 17 кг моркови, 18 кг свеклы, - сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Булат Цыренжапов.



Сейчас произведены расчеты и формируются наборы для жителей Закаменского, Кяхтинского и Джидинского районов. В этих муниципальных образованиях от паводка пострадало 1193 человека.



Из резервного фонда правительства Бурятии на формирование таких наборов направлено 3,6 млн рублей. В настоящее время с учетом изменяющейся гидрологической ситуации в регионе продолжается работа по оценке ущерба домовладений.



- В каждом районе в зонах подтопления проводятся подворовые обходы, специалисты районных администраций актируют ущерб жителей вследствие паводков. Только в Улан-Удэ работают 49 групп. Наша задача как можно быстрее оказать помощь пострадавшим жителям, в круглосуточном режиме информация по ситуации, по количеству подтопленных дворов обновляется. Ускорены процедуры документального оформления всех видов помощи, - рассказал зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.



Как отметили в пресс-службе правительства республики, помощь овощами будет идти как дополнение к денежным компенсациям пострадавшим, выплаты которых предусмотрены действующим законодательством.



Фото: «Номер один»

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