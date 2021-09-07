В Бурятии продолжают выплачивать помощь пострадавшим от стихии

Дополнительно выделены деньги из резервного фонда пострадавшим от стихии жителям Джидинского района



В Бурятии комиссия по предотвращению чрезвычайных ситуаций согласовала дополнительное выделение денежных средств из резервного фонда на выплаты по страдавшим от стихии жителям Джидинского района, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Всего из резервного фонда республики будет выделено 1,8 млн рублей для компенсационных выплат по 10 тыс рублей на каждого проживающего для 188 жителей Джидинского района.



Как сообщила первый заместитель министра социальной защиты населения Бурятии Анастасия Меринова, также сегодня денежные средства перечислены в полном объеме администрации Кяхтинского района. Средства в размере по 10 тыс рублей направлены 99 пострадавшим от паводков, еще 32 человека получили по 100 тыс рублей и одному пострадавшему выплачено 50 тыс.рублей. Сбор заявок на компенсационные выплаты в районах продолжается.



«По потере урожая, по подтопленным домам необходимо отработать оперативно все документы. Необходимо начать выплаты по потере урожая уже в конце этой недели», - подчеркнул заместитель председателя правительства Бурятии Петр Мордовской.



Обращаться за получением помощи пострадавшие от природной стихии жители Джидинского и Кяхтинского районов могут по телефонам:



Джидинский район: приемная главы - 8301441420

Поселение «Петропавловское»: 83013441192, 83013442119, 83013441862;

Поселение «Нижнеторейское» 83013494144, 83013494145;

Поселение «Дырестуйское» 83013495248;

ЕДДС 83013442555, 89516246245;



Кяхтинский район:



Администрация поселения «Наушкинское»

- 89149819309

- 830142 94-7-43

- 830142 94-7-46

Администрация поселения «Хоронхойское»

- 89246562308

Администрация поселения «Усть-Кяхтинское»

- 89247525980

- 830142 96-2-35



Жители Иволгинского района и Левого берега в Улан-Удэ, пострадавшие от паводков, также помогут обращаться за получением материальной помощи по телефонам:



Улан-Удэ:



ЕДДС 051 и 21-36-65,

Администрация Советского района - 22-75-88

Администрация Октябрьского района – 41-55-33



Иволгинский район:



Администрация поселения «Иволгинское»

- 8(30140)41-067

Администрация поселения «Сотниковское»

- 8(30140)24-121

Администрация поселения «Нижнеиволгинское»

-8(30140)27-108

Администрация поселения «Оронгойское»

-8(30140)25-270

Администрация поселения «Гильбиринское»

-8(30140)41-166

Администрация поселения «Гурульбинское»

-8(30140)28102

-8(991)369-9683



Фото: egov-buryatia.ru





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