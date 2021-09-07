В Улан-Удэ представят новый альбом группы «Намгар»

В сентябре альбом возглавил международный чарт Transglobal World Music Chart TWMC



Поклонники фолк-музыки 26 и 27 октября услышат в Улан-Удэ новый альбом группы «Намгар», который в сентябре возглавил международный чарт Transglobal World Music Chart TWMC. Концерт Ррусском драмтеатре пройдет при участии артистов театра «Байкал», сообщили в его пресс-службе.



Шестой студийный альбом «Nayan Navaa», выпущенный этим летом, возглавил международный чарт Transglobal World Music Chart TWMC. В альбоме 11 треков – бурятские народные песни в их свежем, нетривиальном звучании. Над его созданием работали музыканты из разных стран. Сегодня, песни звучат в эфире зарубежных радиостанциях.



Улан-Удэнцы услышат новый альбом в октябре. Уже сейчас известно, что это будет концерт из двух отделений, где в одном прозвучат треки из нового альбома, а во втором, группа выступит с музыкантами Национального оркестра Бурятии и солистами театра «Байкал».



«Мы вместе с группой радуемся успехам и признанию на международном уровне! С радостью сообщаем и приглашаем зрителей на презентацию альбома, которая соберет всех ценителей этно-музыки» – рассказала министр культуры Соелма Дагаева.



Билеты на презентацию альбома поступят в продажу в ближайшее время. Их можно приобрести по программе «Пушкинская карта». Возрастное ограничение 6+.



Фото: Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал»





В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.