Замминистра природных ресурсов России осмотрел строящиеся очистные в Выдрино

Сейчас строители приступают к устройству инженерных сетей – выпускного и впускного коллекторов



Сергей Ястребов, заместитель министра природных ресурсов России, осмотрел строительство очистных сооружений в поселке Выдрино Кабанского района Бурятии, сообщили в пресс-службе Управления капитального строительства правительства республики.



Здесь готова площадка под строительство, ожидается поставка модульных очистных сооружений. Окончание строительных работ запланировано на декабрь 2021 года. В рабочей поездке также приняли участие заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников и начальник УКС Анатолий Урбанов.



На территории очистных уже выполнены геодезические разбивочные работы, валка зеленых насаждений, корчевка пней, срезка растительного слоя, демонтировано здание хлораторной, разобраны вновь выявленные заброшенные колодцы и фундаменты. Также разработана вертикальная планировка участка, созданы котлованы под пожарные резервуары.



«Сейчас строители приступают к устройству инженерных сетей – выпускного и впускного коллекторов. К концу сентября должны закончить. Закончат и площадку для складирования обезвоженного остатка ила. В общем, все подготовительные работы до конца сентября будут завершены. Останется ждать поставки модульных очистных. Они оплачены. Срок поставки из Самары – начало ноября», - прокомментировал ход строительных работ Анатолий Урбанов.



«Очистные в поселке Выдрино – это первые очистные сооружения, которые строятся в рамках мероприятий по поручению президента России. В этом году мы введем их в эксплуатацию и сделаем пуск в холостом режиме. А в 2022-м году новые очистные начнут работать уже в полную силу», - отметил Евгений Луковников.



Напомним, что на выделенные средства до 2024 года построят и реконструируют очистные также в Улан-Удэ и Северобайкальске, в поселках Ангоя, Кичера, Наушки, Селенгинск, Усть-Баргузин, Янчукан, в селах Гусиное Озеро и Баргузин. Кроме того – в Бичуре, Иволгинске, Истоке, Каменске, Новом Уояне, Сухой, Танхое, Тапхаре, Татаурово и на станции Таловка.



Фото: УКС правительства Бурятии



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