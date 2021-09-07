В Улан-Удэ на вокзале установлены скамейки с зарядкой для мобильников

Новые скамейки могут вместить 174 человека, есть четыре места для маломобильных групп населения



Скамейки, оснащенные разъемом для зарядки мобильных устройств, установлены на железнодорожном вокзале Улан-Удэ. Комфортная и функциональная мебель для пассажиров расположена в залах ожидания вокзала, холле конкорса, а также в кассовом зале, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.



В общей сложности новые скамейки могут вместить 174 человека. В том числе четыре специальных места с повышенной посадкой преназначены для маломобильных групп населения.

Ранее аналогичные скамейки, поддерживающие функцию зарядки мобильных устройств, были установлены на железнодорожном вокзале станции Слюдянка Восточно-Сибирской железной дороги.



Фото: ВСЖД





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