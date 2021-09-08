Скромность украшает

Полицейские тоже люди и тоже хотят привнести немного роскоши в свою жизнь

Свидетельство тому – ставропольский начальник ГИБДД, построивший дом в стиле Букингемского дворца. А что же наши? А наши – скромняги и рассказывать о своих финансовых достижениях не торопятся, из-за чего становятся жертвами прокуратуры.

Только в одном отделе МВД в городе Северобайкальске транспортная прокуратура нашла два десятка полицейских, которые искажали сведения о собственных доходах. Кто-то «забыл» указать в декларации квартиру, кто-то занизил заработанную за год сумму, а кто-то не стал рассказывать правду о деньгах на банковских счетах.Их можно понять. Ведь у нас так принято: заработал – сиди тихо, пока не отобрали. Вдруг еще вопросы начнут задавать, например: «откуда это у тебя элитный внедорожник при зарплате в 30 тыс. рублей?» или «а что это унитаз у тебя желтый - из золота, что ли?».В общем, тяжело живется правоохранителям. Славы как у ставропольского гибэдэдэшника никто не хочет, но и скромничать как-то не привыкли.Возможно, поэтому шесть полицейских, из тех, кого уличили в «скромности» при составлении деклараций, в итоге уволились до того, как их успели наказать.